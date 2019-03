Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht positive Eröffnung erwartet

Es ist erneut die Politik, die im Fokus steht. US-Aussenminister Mike Pompeo hatte am Vortag gesagt, dass Washington und Peking an der Schwelle zu einem Abkommen stehen. Beide Seiten werden sich aber erst Ende dieses Monats in Florida treffen. Erstmal richten sich die Blicke der Marktakteure daher auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed am Abend mitteleuropäischer Zeit. Nicht vergessen werden darf schliesslich die laufende Berichtsaison. Der Kalender ist für den Rest der Woche mit einer Vielzahl von Unternehmenszahlen gespickt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steigt gegen 08.20 um 0,08 Prozent auf 9'406,89 Punkte. Die meisten Blue Chips stehen knapp im Plus.

Logitech (+1,6%) weisen unter den 30 SLI-Werten die stärkste Kursreaktion auf. Der Computerzubehörhersteller strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und will die Margen steigern. Die Langfristaussichten wurden angehoben.

Unauffällig präsentieren sich hingegen LafargeHolcim (+0,1%). Wie bekannt wurde, wird der frühere Chef Eric Olsen von der französischen Justiz nicht belangt. Eine Untersuchung gegen ihn wurde eingestellt.

Ebenfalls im Rahmen des Gesamtmarktes tendieren die drei SMI-Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis (je +0,1%).

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé könnte laut der "Financial Times" mit dem Verkauf der Sparte Skin Health rund 7 Milliarden Dollar erlösen. Der Pharmariese Roche ist derweil mit seinem Grippemittel Xofluza bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einen Schritt weiter gekommen. Es geht um einen ergänzenden Zulassungsantrag für das Medikament.

Ein grosser Teil des Hauptgeschehens findet derweil erneut im breiten Markt statt. Hier stechen Autoneum mit einem Absacker von 3,4 Prozent ins Auge. Der Autozulieferer hat wegen Problemen in Nordamerika ein ausgesprochen schwieriges Geschäftsjahr 2018 hinter sich.

Bergauf geht es dafür mit den Helvetia-Valoren (+1,4%) nach guten Zahlen für das Jahr 2018. Überproportional gewachsen ist das Nicht-Lebengeschäft.

Unauffällig notieren Ascom (+0,1%), obwohl Aktionär Veraison öffentlich über den Verkauf seiner Anteile sinniert.

kw/ra

(AWP)