Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht schwächer erwartet nach negativen US-Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem Minus vom Vortag erneut leicht schwächer in den Handel starten. Die Anleger am US-Aktienmarkt waren zuvor zur Wochenmitte nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder in Deckung gegangen. Sorgen vor einer militärischen Eskalation in Syrien belasteten die Kurse an der Wall Street. Inzwischen ruderte das Weisse Haus allerdings etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich "eine Option", hiess es. In diesem Umfeld gaben aber trotzdem auch die meisten asiatischen Indizes nach.