Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht schwächere Eröffnung erwartet

Die Schweizer Aktienbörse dürfte aufgrund der vorbörslichen Indikationen am Donnerstag leicht im Minus eröffnen. Damit zeichnet sich der dritte Verlusttag in Folge ab. Zum einen dürfte laut Händlern die ungebrochene Ausbreitung der Corona-Delta-Variante das Sentiment etwas belasten - insbesondere in Asien sorgt die rapide Verbreitung für Belastungen durch neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Zum anderen würden sich vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanktreffen in Jackson Hole die Investoren wohl nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.