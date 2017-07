Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht schwächere Tendenz - Clariant gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen auf eine leicht schwächere Eröffnung zu. Die Veränderungen der vorbörslich gehandelten Titel sind zwar mehrheitlich gering, aber eben fast durchs Band negativ. Der Schwung des Vortages mit einem Plus des SMI von über 1% dürfte sich damit nicht fortsetzen. Die Vorgaben der Wallstreet sind positiv, allerdings war der Handel am Vortag verkürzt. Und für heute sind aus den USA keine Impulse zu erwarten, da dort die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen bleiben. Für die Musik sorgen Clariant, wo ein neuer Investor aufgetreten ist, welche die Fusion mit Huntsman verhindern will.