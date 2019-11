Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht tiefer erwartet nach Rekordlauf

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge am Mittwoch erst einmal leicht tiefer starten. An der Wall Street hatten Standardwerte am Dienstag tiefer geschlossen, und in Asien überwiegen am Mittwoch ebenfalls die negativen Vorzeichen. Einmal mehr sind widersprüchliche Aussagen im US-chinesischen Zollstreit der Auslöser.