Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht tiefere Eröffnung erwartet

In den USA sorgt die Politik wieder für Schlagzeilen. So zeigt sich US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen einen drohenden Regierungsstillstand hart: Er werde kein Finanzierungsgesetz unterzeichnen, wenn es nicht die "perfekte Grenzsicherung" beinhalte. Dabei geht es um eine Grenzmauer zu Mexiko. Ferner wechselte Trump seinen Verteidigungsminister James Mattis aus. Zum Wochenausklang müssen Anleger zudem noch einmal mit grösseren Schwankungen rechnen, denn es ist Hexensabbat. An den Terminbörsen laufen an diesem Tag Terminkontrakte auf Aktien und Indizes aus.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steht um 8.20 Uhr 0,12 Prozent tiefer bei 8'404,10 Punkten. Damit würde das Minus in der vorletzten Woche des Jahres bis dato bei rund 3,5 Prozent liegen.

Auffällig zeigen sich mit einem deutlichen Plus Temenos (+2,8%). Der Bankensoftwarehersteller konnte mit dem Bezahldienst PayPal einen prominenten Kunden gewinnen. Das US-Unternehmen werde die cloudbasierte Kern-Bankenlösung von Temenos zur Unterstützung seiner Dienste in einigen seiner Länderorganisationen einsetzen, darunter etwa in den USA, Grossbritannien, Deutschland oder Australien.

Im Blick sind am Freitag zudem auch Credit Suisse (-0,2%), nachdem die Grossbank im Visier der EU wegen des Verdachts auf Absprachen beim Handel mit Dollar-Anleihen steht. Vier Geldhäuser sollen zwischen 2009 und 2015 mehrfach sensible Geschäftsinformationen ausgetauscht und die Preise für bestimmte Dollar-Anleihen abgesprochen haben. Ihnen droht nun theoretisch eine Strafe von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.

Am breiten Markt legen vorbörslich Rieter (+1,4%) etwas zu. Der Spinnereimaschinenhersteller verkauft sein Grundstück im deutschen Ingolstadt an die Düsseldorfer Gerchgroup und erwartet damit 2019 einen ausserordentlichen Beitrag an den Gewinn nach Steuern von rund 60 Millionen Euro.

ys/tt

(AWP)