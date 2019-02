Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht tiefere Kurse erwartet - Ergebnisse im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag ein wenig tiefer erwartet. Die Gewinnmitnahmen könnten sich fortsetzen, sagen Händler. Die Anleger seien wieder etwas unsicherer, was eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China betrifft. Die USA haben in Person des Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, erneut weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt gefordert.