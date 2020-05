Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Auftakt-Gewinne erwartet

Hinzu kommen Nachrichten aus Europa, die laut Händlern für gute Stimmung sorgen. So haben Frankreich und Deutschland die Einrichtung eines 500 Milliarden Euro schweren Konjunkturfonds gefordert, um so den von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Ländern und Regionen Zuschüsse gewähren zu können. Die insgesamt gute Stimmung erstrecke sich über den gesamten Markt, so ein weiterer Börsianer.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,33 Prozent hinzu auf 9'772,54 Punkte. Am Vortag hatte sich der Leitindex mit einem Plus von 2,72 Prozent aus dem Handel verabschiedet.

Im Fokus stehen zunächst Aktien von der Privatbank Julius Bär und vom Hörsystem-Spezialisten Sonova, die beide Zahlen vorgelegt haben. Nachdem Sonova (Aktie +0,7%) bereits Ende März seine Umsatzprognose gesenkt hatte, zeigen die Jahreszahlen 2019/20 nun, dass der Hörgerätehersteller zwar erneut gewachsen ist. Zum Jahresende spürte er die Corona-Pandemie jedoch deutlich. Auch mit Blick nach vorne präsentiert sich die Lage angespannt.

Bei der Privatbank Julius Bär (Aktie +3,6%) wiederum haben die Kundenaktivitäten in den ersten vier Monaten stark zugenommen und damit für einen Schub bei der Profitabilität gesorgt. Allerdings haben die Verwerfungen an den Finanzmärkten auch für einen deutlichen Rückgang der Kundenvermögen gesorgt.

Leicht moderat reagieren Investoren auf die überraschende Kooperation auf dem Schweizer Telekommarkt: Die beiden Unternehmen Sunrise (+0,7%) und Salt spannen beim Ausbau des Glasfasernetzes zusammen.

Positiv stechen vor allem die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (+0,7%) hervor. Während Roche mit einer US-Zulassung punkten kann, ist es bei Novartis die EU-Zulassung für die Gentherapie Zolgensma.

