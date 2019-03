Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Auftaktgewinne erwartet

Am Markt wird erneut auf die Zinsentwicklung in den USA als Belastungsfaktor verwiesen. Dort sind die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen erneut unter Druck gekommen und auf den tiefsten Stand seit Dezember 2017 gefallen. Die Renditen kurzlaufender Papiere liegen höher, so dass die Zinskurve umgekehrt ist. Dieses Phänomen wird als Vorbote einer Rezession gesehen. Zudem haben die Abstimmungen in Grossbritannien am Mittwochabend keine Lösung im Brexit-Chaos gebracht und auch die Handelsgespräche zwischen den USA und China rücken wieder stärker ins Bild. Hier hatten US-Regierungsvertreter zuletzt gesagt, die Verhandlungen kämen voran.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnet Leitindex SMI gewinnt gegen 08.20 Uhr 0,18 Prozent auf 9'407,58 Punkte hinzu.

Etwas deutlicher legen dabei Zykliker wie ABB, Adecco (beide +0,3%) und LafargeHolcim (+0,2%) zu. Aber auch die beiden Grossbanken UBS (+0,3%) und Credit Suisse (+0,2%) legen zu. Sie knüpfen vorbörslich damit an ihren guten Lauf vom Mittwoch an. Zur Wochenmitte hatten sie ihre zuvor fünftägige Talfahrt beendet. Händler hatten schon am gestrigen Mittwoch auf die Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi zum Thema negative Einlagenzinsen verwiesen und dass diese eine Bankenrally auslösen könnten.

Kaum beeindruckt zeigen sich die Aktien von Clariant (+0,2%) von den Nachrichten zum Grossaktionär Sabic. Wie am Vorabend bekannt wurde, sichert sich die weltgrösste Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco für rund 70 Milliarden US-Dollar die Mehrheit an dem saudi-arabischen Chemie- und Metall-Konzern.

Unter den insgesamt freundlichen vorbörslichen Titeln stechen nur die Aktien von Schindler mit einem Minus hervor. Dies ist aber optischer Natur, da der Rolltreppen- und Lift-Konzern an diesem Tag 4,00 Franken Dividende an seine Aktionäre ausschüttet.

hr/tt

(AWP)