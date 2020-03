Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Gegenbewegung nach stürmischem Montag

In den USA hat Präsident Donald Trump ein Massnahmenpaket in Aussicht gestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus entgegenzusteuern. Dabei kündigte er an, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden - für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen. Investoren hoffen nun, dass auch andere Regierungen solche Pakete stricken werden. Gleichzeitig hat sich die Lage in Italien zugespitzt, während sich die Zahl der Neuinfektionen in China und Südkorea verlangsamen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.20 Uhr um 2,20 Prozent auf 9'399,09 Punkte hinzu. An den vorangegangenen beiden Handelstagen hat der Leitindex mehr als 10 Prozent eingebüsst.

Dir grössten Verlierer vom Montag sind vorbörslich nun die grössten Gewinner. So stehen allen voran die Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS um 3,9 bzw. um 2,7 Prozent. Beide Aktien hatten am Montag klar mehr als 10 Prozent eingebüsst und damit unter 9 Franken geschlossen.

Auch die arg gebeutelten Zykliker ABB und Adecco fallen mit Kursgewinnen von jeweils annähernd 3 Prozent vorbörslich positiv auf.

Derweil hinken Geberit dem Markt mit +1,6 Prozent nach Zahlen hinterher. In den ersten Kommentaren zeigen sich Experten vom organischen Wachstum leicht enttäuscht. Beim Ausblick auf 2020 hält sich das Unternehmen derweil eher zurück.

Das grösste Nachrichtenaufkommen findet am Dienstagmorgen aber in den hinteren Reihen statt. So haben Aryzta (+2,4%), Huber + Suhner (+2,3%), Rieter (+2,3%), Galenica (+1,8%), Schweiter (+1,8%) und Flughafen Zürich (+1,1%) über den jüngsten Geschäftsverlauf berichtet.

hr/kw

(AWP)