Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Gewinnmitnahmen zu erwarten

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 10'430,24 Punkten. Am Vortag war der SMI auf seinem Tageshoch kurz nach Handelsbeginn bis auf 80 Punkte an den Stand von Ende 2019 (10'617) herangekommen, der breite SPI war gar knapp in die Gewinnzone vorgestossen.

Im Fokus dürften am Mittwoch ABB (+1,6%) stehen. Der Technologiekonzern hat vorbörslich sein Zweitquartalsergebnis präsentiert und dabei die Erwartungen deutlich übertroffen. Der operative Gewinn etwa fiel mit 651 Millionen US-Dollar um 40 Prozent über dem AWP-Konsens aus. Die ABB-Aktie hat allerdings in den letzten Wochen schon einiges vorweg genommen und notiert aktuell über ein Drittel höher als noch Mitte Mai.

Weitere Gewinne könnte es auch bei UBS (+1,1% auf 11,69) im Nachgang zu den am Dienstag publizierten Q2-Zahlen geben. So haben bereits diverse Analyse-Häuser ihre Kursziele oder Einstufungen erhöht, die CS etwa auf 14,50, die DZ Bank auf 15,00 oder RBC auf 12,00 Franken. Am Vortag hatte die UBS nach guten Zahlen zum Schluss 2,6 Prozent zugelegt. Im Plus bei den SMI-Werten stehen vorbörslich auch SGS (+0,8%). Der Warenprüfkonzern hatte ebenfalls am Dienstag Zahlen präsentiert.

Die restlichen 17 SMI-Werte werden vorbörslich dagegen tiefer gestellt, wobei Swiss Life (-1,6%) der grösste Verlierer sind. Novartis (-0,3%), die am Vortag nach Zahlen 1,9 Prozent eingebüsst haben, könnten ebenfalls nochmals verlieren. Hier haben etwas Goldman Sachs oder die DZ Bank ihre Kuzrsziele gesenkt.

Im breiten Markt haben u.a. EFG (-0,3%), Valora (+0,2%), Medacta, Pierer oder WKB (alle kein Kurs) Halbjahreszahlen veröffentlicht. Sunrise (+0,7%) wurden laut Händlern von Morgan Stanley hinausgestuft.

uh/kw

(AWP)