Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Stabilisierung möglich

Sie verweisen auf Äusserungen von Experten, dass die Ängste vor dem Virus wohl übertrieben seien. So würden es manche Immunologen als nur leicht gefährlicher einstufen als ein normales Grippevirus. Für Entwarnung sei es aber viel zu früh, lautet der Tenor. Bekanntlich rechnen Ökonomen bereits mit einem langsameren globalen Wirtschaftswachstum, weil viele Fabriken in China vorübergehend geschlossen sind, was globale Lieferketten durcheinander bringt. Und ob dies in den aktuellen Kursen eingepreist ist, sei mehr als fraglich, so ein Analyst.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI steigt um 8.15 Uhr um 0,29 Prozent auf 10'744,16 Punkte, wobei 19 der 20 SMI-Titel Gewinne verzeichnen. Bei IG ist die "Gegenbewegung" allerdings weniger ausgeprägt.

Etwas beruhigt hat sich die Lage auch beim Franken. Nachdem der Euro-Franken-Kurs am Montag zeitweise unter die Marke von 1,06 gefallen war, notiert er nun wieder darüber.

Bei den einzelnen Titel fallen nur Novartis (-0,8%) aus dem Rahmen. Am Wochenende hatte ein Spezialisten-Verband in den USA gewarnt, dass das Augenmittel Beovu möglicherweise in Zusammenhang mit potenziellem Sehkraftverlust stehe. Roche notieren derweil mit +0,7 Prozent solide im Plus.

Alle anderen SMI-Titel ziehen zwischen 0,3 und 0,7 Prozent an, wobei sich kein spezifisches Branchenmuster erkennen lässt.

Etwas stärker im Fokus sind die beiden Grossbanken CS und UBS (je +0,6%), weil sie von der Finanzmarktaufsicht - im Gegensatz zu Postfinance, Raiffeisen und ZKB - gute Noten bei der Umsetzung ihrer Notfallpläne erhalten haben.

Sehr viel los ist am breiten Markt, wo diverse Firmen Zahlen vorlegten. Hierbei enttäuschten laut den vorbörslichen Kursen SIG (-1,5%) und Arbonia (-2,5%).

