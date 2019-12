Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Tendenz zur Schwäche

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft kaum verändert, die Mehrheit der Titel tendiert aber leicht nach unten. Nach zwei schwächeren Handelstagen und im Vorfeld einiger wichtiger Termine wird in Marktkreisen mit einem von Zurückhaltung geprägten Handelsgeschehen gerechnet. So richten sich die Blicke einerseits auf die Wahlen in Grossbritannien vom morgigen Donnerstag, wo der Vorsprung der Tories gemäss den letzten Umfragen etwas geschmolzen ist, und auch auf die erste Pressekonferenz der EZB unter der neuen Chefin Christine Lagarde. Andererseits werden im Wochenverlauf weitere Nachrichten vom Dauerthema Handelsstreit zwischen den USA und China erwartet.