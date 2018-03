Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste erwartet

Am Markt heisst es, der Fokus der Investoren richte sich schon jetzt auf den weiteren Wochenverlauf. Zur Wochenmitte steht in den USA der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an - der erste unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell. Bevor es aber so weit ist, steht gerade für die hiesigen Investoren noch eine stark gefüllte Agenda am morgigen Dienstag an. Entsprechend rechne man im Vorfeld zum Wochenauftakt mit einem eher ruhigen Verlauf. Für Gesprächsstoff könnte das G-20-Treffen Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires sorgen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 0,08% tiefer bei 8'975,79 Punkten. Die Blue Chips aus dem SMI werden vorbörslich mit Abgaben von um die 0,1% erwartet.

Einzige Ausnahme sind die Aktien von Swatch, die vorbörslich mit einem Plus von 1,2% positiv hervorstechen. Laut Händlern haben die Experten von Morgan Stanley das Rating für die Aktien auf "Overweight" erhöht. Für Richemont (-0,1%) haben sie demnach das Kursziel angehoben, was die Aktien aber ebenso wenig bewegt wie der nun veröffentlichte Angebotsprospekt für die YNAP-Vollübernahme.

Mit Kursverlusten von etwas mehr als 0,1% fallen vorbörslich noch Zykliker wie ABB, Adecco und LafargeHolcim auf. Auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse (beide -0,1%) geben vorbörslich leicht nach. Bei der CS hat CEO Tidjane Thiam in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC erklärt, die Bank werde nach den Aufräumarbeiten sehr profitabel sein.

In etwa mit dem Markt bewegen sich auch die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (alle -0,1%) leicht abwärts.

Etwas deutlichere Kursbewegungen sind am Morgen zunächst im breiten Markt zu beobachten. Hier haben laut Händlern die Experten der Citigroup für die Papiere von Sunrise (-1,1%) neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die den Papieren zusetzt. Für die Anteilsscheine von EFG (+0,6%) geht es dagegen nach einer Ratingänderung der UBS gegen den insgesamt schwächeren Trend aufwärts.

Mit dem Handelsstart sollten Investoren AMS (-0,1%) im Blick behalten. In Asien haben zahlreiche Apple-Zuliefere zum Teil Federn gelassen, nachdem der iPhone-Hersteller angekündigt hat, nach eigenen Computerchips nun auch die Technologie der Displays seiner Geräte selbst entwickeln zu wollen.

hr/cf

(AWP)