Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste - Fed und Handelsstreit bremsen

Am Vorabend hatte die US-Notenbank wie erwartet ihre Zinsen unverändert belassen. Allerdings schürten Aussagen, wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent genähert habe, gewisse Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen. Zudem bleibt der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa das beherrschende Thema. Anleger in Asien erwarten noch keinen Durchbruch bei den Gesprächen und schicken die dortigen Indizes ebenfalls ins Minus.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.20 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 8'872,46 Punkten. Bis auf Geberit werden alle Titel im Leitindex im Minus erwartet.

Geberit sorgte mit den Quartalszahlen für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern. Vorbörslich ging es denn auch um 1,5 Prozent nach oben. Der Sanitätechnikkonzern legte sowohl bei Umsatz und Gewinn stärker zu als erwartet, auch wenn ein grosser Teil des Wachstums auf positive Währungseffekte zurückzuführen ist. Geberit erwartet insgesamt eine positive Entwicklung der Bauindustrie für den weiteren Jahresverlauf.

Positiv überrascht haben auch Logitech mit den Zahlen zum Schlussquartal, was den Titeln ein vorbörsliches Plus von 3,2 Prozent einbrachte. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten deutlich. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr werden bestätigt.

Schlechte Nachrichten gab es indes für Novartis (-0,3%). Die Tochter Sandoz kann ihr Nachahmerprodukt Rituximab vorläufig in den USA nicht auf den Markt bringen. Das Unternehmen bekam von der FDA einen "Complete Response Letter (CRL)" für das Biosimilar - damit wird das Medikament als nicht bereit für die Zulassung beurteilt.

Im Telekommarkt rücken Sunrise in den Fokus (+1,7 Prozent). Der Umsatz wurde gesteigert und unterm Strich sprang der Gewinn sogar um 30 Prozent nach oben. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet.

Derweil steigerte die Bank Valiant auch dank des Zusammenschlusses mit der Luzerner Regionalbank Triba den Gewinn, verfehlte aber dennoch die Erwartungen (-2,3 Prozent). Abseits der Zahlen verkaufte Orascom ein Hotel für 50 Millionen US-Dollar und Phoenix Mecano trennt sich von sämtlichen Anteilen an der niederländischen Tochter Wijdeven Inductive Solutions.

dm/uh

(AWP)