Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste nach Erholung am Vortag erwartet

In Europa verunsichert vor allem Italien die Märkte. Der Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini erklärte gestern kurz vor Ablauf der EU-Frist zur Nachbesserung des Budgets, nicht von der geplanten Neuverschuldung abrücken zu wollen. Italien bleibt damit auf Konfrontationskurs mit der EU. Grossbritannien und China dagegen liefern in der Tendenz beruhigende Nachrichten. So meldete die britische Regierung am Dienstagabend einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen und China wies in der Nacht auf Mittwoch eine deutlich höhere Industrieproduktion als erwartet aus. Die Daten stützen laut Experten die Einschätzung, dass sich die chinesische Wirtschaft zwar abkühlt, ohne aber abzustürzen

Hierzulande verliert der SMI im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 8.10 Uhr 0,37 Prozent auf 8'981,80 Punkte.

Für sämtliche Titel im SMI sind dabei die Vorzeichen negativ mit einer eher kleinen Bandbreite zwischen -0,2 Prozent (SGS und Swiss Life) und -1,3 Prozent (Julius Bär). Auch die SMI-Schwergewichte Nestlé (-0,3%), Novartis (-0,4%) und Roche (-0,3%) können sich dem negativen Trend nicht entziehen.

Leicht überdurchschnittliche Verluste zeichnen sich für die Banktitel ab. So liegen mit Julius Bär auch UBS und Credit Suisse mit je -0,5 Prozent vorbörslich deutlicher im Minus als Titel anderer Branchen.

Bâloise dagegen notieren an der Vorbörse ganz knapp im Plus (+0,1%). Der Versicherer hat mit seinen Neunmonats-Zahlen beim Geschäftsvolumen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Tiefere Prämieneinahmen verzeichnet Bâloise im Lebengeschäft. Besser läuft es in der Nichtlebenversicherung, wo besonders das Geschäft in Belgien und in Luxemburg wächst.

Auch am breiten Markt zeichnen sich nur geringe Bewegungen ab. Am stärksten unter Druck scheint die schon seit längerem arg gebeutelte AMS (-1,9%). Auch Schweiter sinken vorbörslich um 1,4 Prozent nach einer Rating-Rückstufung der UBS.

