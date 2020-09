Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste zum Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart erst einmal den Rückwärtsgang einlegen. Nachdem der Leitindex SMI in der vergangenen Woche mit einem Plus von einem Prozent geschlossen hat, dürften Investoren dieses nun erst einmal konsolidieren. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen verhaltenen Start. Die Wall Street hat am Freitag die dritte Handelswoche in Folge im Minus geschlossen und auch in Asien kommen die Börsen zum Wochenstart nicht vom Fleck. In Japan werden die Börsen zudem erst ab Mittwoch wieder geöffnet sein.