Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Geopolitische Sorgen belasten

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit schwächeren Kursen in den Monat August starten. Den negativen Vorgaben aus Asien werde sich die Schweiz wohl kaum entziehen können, heisst es am Markt. Grund dafür sind politische Spannungen zwischen den USA und China. Zudem hätten anfangs der Woche veröffentlichte weltweit schwache PMI-Daten die bestehenden Konjunktursorgen noch verstärkt, schreibt CMC Markets in einem Kommentar. Am Montag war die Börse wegen des Schweizer Nationaleiertags geschlossen.