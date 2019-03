Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Konjunktursorgen belasten

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine etwas tiefere Eröffnung ab. Die jüngsten Wachstumsprognose Chinas haben die Sorgen vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft erneut entfacht. Zudem sind die Vorgaben aus Übersee schwächer. An der Wall Street hatte der Optimismus über die Fortschritte im Handelsstreit mit China nicht mehr gereicht, so dass die Indizes nachgaben. In Asien machen sich die Wachstumsprognosen Chinas bemerkbar.