Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Konsolidierung nach gutem Lauf

Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Dienstag eine leichtere Eröffnung an. Händler verweisen unter anderem auf den guten Lauf, der zu Gewinnmitnahmen einlade. Zudem seien die Vorgaben aus Übersee eher uneinheitlich. Während in den USA die Märkte am Montag noch fester geschlossen hatten, zeigen die asiatischen Märkte am Dienstag leichte Ermüdungserscheinungen.