Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Roche stützen

Am Schweizer Aktienbörse zeichnet sich aufgrund der vorbörslichen Indikatoren für den Donnerstag eine leicht schwächere Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern wenig Orientierungshilfe. Zwar zeigte sich die US-Notenbank zuversichtlich für den bereits robusten Zustand der amerikanischen Wirtschaft, will aber dennoch das Tempo der Zinserhöhungen nicht anheben. Belastet wird die Stimmung durch die Ankündigung, dass US-Präsident Donald Trump heute ein Massnahmepaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekannt geben will.