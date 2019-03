Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Warten auf Fed

Denn auch wenn es zuletzt Berichte gab, dass China sich in den Handelsgesprächen mit den USA zuletzt etwas zurückhaltender gezeigt habe, überwiege unter Investoren nach wie vor die Hoffnung auf eine gütliche Einigung zwischen den beiden Volkswirtschaften. Zudem dürfte vor dem Zinsentscheid des Fed am Abend ohnehin eine gewisse Vorsicht am Markt spürbar sein, heisst es von anderer Stelle.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnet Leitindex SMI steht um 08.20 Uhr 0,16 Prozent tiefer bei 9'510,30 Punkten. Damit würde er zunächst den Rückwärtsgang einlegen, nachdem er an den vorangegangenen fünf Handelstagen jeweils im Plus geschlossen hatte.

Dabei hatte der SMI auch seine Rekordjagd fortgesetzt und sowohl am Montag als auch gestrigen Dienstag neue Jahresbestmarken gesetzt. So war er am Dienstag im Handelsverlauf bis auf 9'582,91 Zähler gestiegen und damit in Sichtweite zum Allzeithoch.

Unter den Blue Chips geht es vorbörslich lediglich für die Aktien von Novartis (+0,3%) gegen den Trend leicht aufwärts. Kepler Cheuvreux hat bei einem leicht erhöhten Kursziel seine Kaufempfehlung für die Pharmaaktie bestätigt. Der Fokus auf hochwertige Pharmazeutika sollte nicht zuletzt die Aufmerksamkeit der Investoren auf das ausgezeichnete Wachstum im Bereich Pharma lenken.

Auch bei Kühne+Nagel ist es ebenfalls ein Analystenkommentar, der den Titeln vorbörslich zu einem Kursplus von 1,0 Prozent verhilft. Die HSBC hat das Kursziel auf 147 Franken angehoben. Der Experte geht zwar von einem herausfordernden ersten Semester aus, rechnet aber ab 2020 wieder mit steigendem Momentum.

Im breiten Markt fallen Flughafen Zürich (+1,9%) ebenfalls nach einer Ratingänderung durch Goldman Sachs auf.

Das Gegenstück bilden zunächst Bank-Aktien. Für UBS, Credit Suisse und Julius Bär geht es vorbörslich um 0,6 bzw. 0,5 Prozent abwärts. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen einsetzen, nachdem die Titel seit Wochenbeginn gesucht waren.

