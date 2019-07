Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter erwartet - Zurückhaltung vor Berichtssaison

Nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag die Zinsfantasie gedämpft hatten, bereiten sich Investoren auf wichtige Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell Mitte dieser Woche vor. Dieser wird im Rahmen seiner Anhörung vor dem US-Kongress möglicherweise weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA geben. Zudem beginnt die Berichtssaison in wenigen Tagen und auch die geopolitischen Themen wie die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben als potenzielle Bremsklötze weiter Bestand.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI fällt gegen 08.20 Uhr um 0,15 Prozent auf 9'979,24 Punkte. Von den 20 SMI-Werten fallen alle bis auf LafargeHolcim und Zurich zurück.

In diesem Marktumfeld sind es vor allem Analystenkommentare, die vorbörslich für Bewegungen sorgen. So fallen Adecco mit -2,5 Prozent besonders deutlich zurück, nachdem Goldman Sachs die Papiere neu mit "Sell" einstuft und das Kursziel um ein Drittel gekappt hat. Mit den Anpassungen trage man den sich abschwächenden organischen Wachstumstrends Rechnung, so die Analysten.

ABB (-0,8%) fallen ebenfalls überdurchschnittlich zurück. Der Industriekonzern trennt sich von seinem Geschäft mit Solarwechselrichtern. Der Bereich mit rund 800 Mitarbeitenden und einem Umsatz von zuletzt 290 Millionen US-Dollar wird an den italienischen Konzern Fimer verkauft. Als Belastung sehen Händler zudem eine Branchenstudie von JPMorgan, in der die kurzfristigen Aussichten für den Sektor als schwierig beschrieben werden.

Positive Analystenkommentare hieven dagegen die Aktien von LafargeHolcim (+1,0%) und Zurich (+0,6%) ins Plus. Beim Baustoffkonzern haben die Experten von KeplerCheuvreux den Wert neu auf Buy hochgestuft. Die Experten rechnen mit ordentlichen Ergebnissen zum zweiten Quartal.

Bei Zurich haben die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel erhöht. Neben operativen Verbesserungen betonen die Experten noch die relativ starke Bilanz.

Im breiten Markt zieht sich das Bild der Analystenstimmen weiter durch. Hier fallen Idorsia mit -1,7 Prozent auf, nachdem Research Partners die Papiere mit einer Sell-Einstufung in die Bewertung aufgenommen hat.

hr/kw

(AWP)