Aktien Schweiz Vorbörse: Leichter gesehen - Medacta über Ausgabepreis erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt erwarten Händler am Donnerstag etwas leichtere Kurse. Für eine klare Marschrichtung fehlten allerdings die Impulse, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien wenig richtungsweisend. "Die Anleger warten eben auf Fortschritte in den Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits der USA mit China", sagt ein Händler. Wenn es messbare Fortschritte gebe, dürften die Aktienmärkte den Rekordkurs fortsetzen. "Daher ist halt wieder einmal Warten angesagt", so ein anderer Händler.