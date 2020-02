Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtere Eröffnung erwartet - ABB im Fokus

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch etwas leichter gesehen. Nach dem jüngsten kräftigen Kursanstieg sei eine Konsolidierung angesagt, heisst es im Markt. Zudem sei die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus weiterhin ein wichtiges Thema. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.