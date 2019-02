Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtere Kurse erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Dienstag leichtere Kurse erwartet. Händler rechnen mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau. "Wir notieren so hoch wie seit rund einem Jahr nicht mehr. Es ist wohl an der Zeit, Platz zu nehmen", sagt ein Händler. Für weitere Kursgewinne bräuchte es frische Impulse. Die Vorgaben von der Wall Street fehlen jedoch, weil am Montag wegen eines Feiertages in den USA nicht gehandelt wurde. Bis zur Handelseröffnung an den US-Börsen könnte das Geschäft daher eher ruhig verlaufen. Die Aktienmärkte in Asien haben keine einheitliche Tendenz auf.