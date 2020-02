Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtere Kurse erwartet - UBS im Fokus

Weniger Einfluss haben dürfte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Vorabend veröffentlicht wurde. Daraus gingen keine grösseren Impulse hervor. Die Fed signalisierte ein Festhalten an ihrer Geldpolitik. Gleichzeitig verwies man auf globale Entwicklungen, wie den Coronavirus, die die Wirtschaft belasteten könnten.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI sinkt um 8.15 Uhr um 0,15 Prozent auf 11'246,09 Punkte. Die Kursänderungen halten sich in Grenzen. 18 der 20 SMI-Titel werden lediglich um rund 0,1 Prozent tiefer indiziert. Am Mittwoch ist der SMI um 1,05 Prozent gestiegen und hat praktisch auf Rekordhoch geschlossen.

Nach der Credit Suisse wird auch bei der Nummer 1 der Branche UBS der Chef ausgetauscht. Sergio Ermotti, der den Posten seit 2011 innehatte, wird im November von Ralph Hamers abgelöst. Der 53-jährige Niederländer kommt von der ING Group. Am Markt wird der Schritt begrüsst, wird doch UBS als einziger SMI-Wert höher, nämlich um 0,9 Prozent, gestellt.

Die Aktien der Bank Julius Bär (-1,1%) werden nach einer Rüge der FINMA tiefer indiziert. Die Aufsichtsbehörde hat bei der Bank "schwere Mängel in der Geldwäschereibekämpfung festgestellt und Massnahmen angeordnet. Bis zur "Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes" darf die Bank keine grossen und komplexen Firmenakquisitionen durchführen. Die Umsetzung der Massnahmen soll von einem unabhängigen Beauftragten überprüft werden.

Deutlich tiefer gestellt sind Swiss Re (-3,1%). Der Rückversicherer hat 2019 zwar eine deutliche Gewinnsteigerung gemacht, aber Erwartungen der Finanzgemeinde weit verfehlt. Teure Katastrophen wie Wirbelstürme in den USA oder Japan oder verheerende Feuersbrünsten in Australien drückten aufs Ergebnis. Swiss Re will die Aktionäre mit einer auf 5,90 von 5,60 Franken erhöhten Dividende und einem Rückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde Franken bei der Stange halten.

Erfreuliche Zahle zu den Schweizer Exporten können die Aktien von Richemont und Swatch (je -0,1%) nicht positiv beeinflussen. "Anscheinend überwiegen die Coronasorgen, auch wenn die Ansteckungsrate abflacht", sagt ein Händler. Die Schweizer Uhrenexporte sind im Januar nominal um 9,4 und real um 3,7 Prozent gestiegen.

pre/ra

(AWP)