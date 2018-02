Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Minus zeichnet sich ab - Kühne+Nagel im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Indikationen schwächer eröffnen. Der Leitindex SMI dürfte sich damit weiter von der 9'000-Punkte-Marke entfernen, nachdem er schon am Vortag wieder unter diese Schwelle gefallen war. Als Erklärung für die neuerlichen Verluste verweisen Händler auf die Vorgaben aus den USA, wo die Abgaben nach Europaschluss noch einmal zugenommen haben. Auch in Asien ging es in der Folge grösstenteils bergab.