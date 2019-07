Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Minus zum Start erwartet - Swatch mit Zahlen

Die Märkte reagierten derweil nicht gross auf neue Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte am Vorabend erneut seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Lockerung der Geldpolitik erklärt. Man werde die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft "genau beobachten" und falls nötig "angemessen handeln", sagte Powell am Dienstag in Paris. Die Unsicherheiten hätten zugenommen: Er verwies auf die Handelskonflikte und das schwächere Weltwirtschaftswachstum.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 9'839,81 Punkten. Von den 20 SMI-Werten sind bis auf zwei alle im Minus.

In Bezug auf Unternehmensnews ist es bei den Blue Chips am Mittwoch relativ ruhig. Einzig der Uhrenkonzern Swatch hat - mehr oder weniger überraschend - seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Konzern verkaufte Uhren für insgesamt 4,08 Milliarden Franken - ein Minus von 4,4 Prozent. Die Umsatzzahlen lagen leicht unter den Erwartungen, der Gewinn hingegen darüber. Ausserdem zeigte sich Swatch positiv im Ausblick.

Die Swatch-Inhaberaktie notiert vorbörslich 2,2 Prozent höher, nachdem sie bereits am Vortag mit +2,8 Prozent der grösste SMI-Gewinner war. Auch die Papiere von Richemont können mit einem Plus von 0,9 Prozent davon profitieren (Vortag +2,6 Prozent). Der Genfer Swatch-Konkurrent wird am (morgigen) Donnerstag sein Quartalsergebnis präsentieren.

Am Schluss der Tabelle liegen vorbörslich die Bankenwerte UBS und CS (je -0,7%), wobei die Analysten der englischen Barclays Bank das Kursziel für beide Titel etwas gesenkt haben. Am Vortag hatten die Titel allerdings relativ deutlich zugelegt. Verschiedene US-Banken hatten am Dienstag ihre Halbjahreszahlen präsentiert. Die UBS wird ihr Ergebnis am nächsten Dienstag präsentieren, die CS folgt dann Ende Monat.

Im breiten Markt profitieren Leonteq (+6,9%) davon, dass Raiffeisen ihre Beteiligung von fast 30 Prozent nun offenbar doch nicht reduzieren will. Landis+Gyr (+0,9%) hat am Vorabend einen neuen Auftrag aus den USA vermeldet. DKSH (-1,4%) werden derweil von einer Ratingsenkung durch Mainfirst etwas belastet.

uh/ys

(AWP)