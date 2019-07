Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Unterstützung kommt aus Übersee. Die Signale von dort sind leicht positiv. An der Wall Street hatten Standardwerte am Montag knapp im Plus geschlossen, Techwerte dagegen überwiegend schwächer. In Asien wiesen die meisten Börsen positive Vorzeichen auf. Notenbanken und Quartalszahlen geben weiterhin den Ton an.