Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus zur Eröffnung erwartet

Zudem bekämen die Finanzmärkte Schützenhilfe von der US-Notenbank, die sich in diesem Jahr mit weiteren Zinserhöhungen zurückhalten könnte, heisst es. US-Präsident Donald Trump hatte das Fed in jüngster Vergangenheit harsch kritisiert, weiter steigende Zinsen könnten eine Konjunkturabkühlung zur Folge haben. Am Abend hiesiger Zeit wird das Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember veröffentlicht. Bereits am Vortag legte der SMI klar zu. Aus charttechnischer Sicht handle es sich im Augenblick allerdings lediglich um eine Erholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends, so ein Börsianer. Die Gegenbewegung müsse sich noch als nachhaltig herausstellen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI notiert gegen 8.20 Uhr 0,44 Prozent höher bei 8'667,50 Punkten.

Unternehmensnews sind am Mittwoch dünn gesät. Besonders fest notieren vorbörslich Geberit (+1,3%), die am Vortag von einer Verkaufsempfehlung belastet 3,8 Prozent abgaben. Zu den überdurchschnittlichen Gewinnern gehören zudem LafargeHolcim (+1,0%) sowie Richemont (+0,9%), die am Freitag Zahlen zum dritten Quartal 2018/19 publizieren.

Mit Verlusten könnten hingegen AMS (-3,6%) in den Handel starten, nachdem die Titel am Vortag 11 Prozent fester schlossen. Die Credit Suisse senkte derweil das Rating auf "Underperform" nach zuvor "Neutral". Und laut einem Medienbericht fährt Apple die Produktion neuer iPhone-Modelle zurück.

Unter den wenigen Verlierern finden sich zudem Temenos (-0,3%), nachdem Barclays die "Underweight"-Einstufung bekräftigte und das Kursziel weiter senkte.

Am breiten Markt werden Flughafen Zürich (+1,7%) von einem Rating unterstützt. Barclays erhöhte das Rating im Rahmen einer Branchenstudie auf "Overweight" von "Equal Weight".

Kudelski (+1,7%) legen zu, dies nach der Verkündung den Grosskunden Telefonica mit der neuesten Verschlüsselungstechnologie für TV-Empfangsgeräte auszurüsten.

