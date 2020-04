Aktien Schweiz Vorbörse: Lockdown-Lockerungen schüren Risikobereitschaft

Neben zahlreichen Unternehmenszahlen werden in dieser Woche zudem die drei Notenbanken in Japan, den USA und Europa über ihre weitere Zinspolitik informieren. Die Bank of Japan hat am Montagmorgen den ersten Schritt gemacht und weitere Konjunkturmassnahmen angekündigt. Dies stärke die Hoffnung, dass auch die EZB an diesem Donnerstag womöglich ihr Paket noch vergrössere, während man vom Fed zumindest eine Zusage erwartet, die Wirtschaft weiter stützen zu wollen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 1,38 Prozent hinzu auf 9'758,80 Punkte. Damit setzt er die Erholung der vergangenen Wochen zunächst fort. So hat der SMI mittlerweile sechs Wochen hintereinander Gewinne erzielt.

Der erhöhte Risikoappetit zeigt sich auch in der Wahl der Aktien, die Investoren am Montag vorbörslich bevorzugen. So greifen sie beispielsweise bei Zyklikern wie ABB, Adecco und auch LafargeHolcim beherzt zu, wie die Kursaufschläge von jeweils mehr als zwei Prozent zeigen.

Nicht ganz so stark fallen die Gewinne bei Kühne+Nagel aus. Der Logistikkonzern blickt wegen der Coronakrise auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Der Rohertrag und vor allem auch der Gewinn sind klar zurück gegangen. Die Erwartungen der Analysten hat der Konzern zumindest erfüllt. Bei BaaderHelvea geht der zuständige Analyst davon aus, dass aber das zweite Quartal noch deutlich schlimmer ausfallen dürfte.

Besser als erwartet hat derweil die Deutsche Bank im ersten Quartal abgeschnitten und sorgt damit für ein insgesamt gutes Branchenbild. Entsprechend ziehen vorbörslich die Aktien von UBS (+2,6%) und der Credit Suisse (+2,4%) überdurchschnittlich an. Die Deutsche Bank hat das erste Quartal überraschend mit einem Gewinn abgeschlossen - erwartet worden war dagegen ein Verlust.

Dass der Markt nicht noch höher steht, liegt auch an Nestlé, die an diesem Tag mit einem Dividendenabschlag von 2,70 Franken je Aktie gehandelt werden.

Am breiten Markt sticht mit Leonteq (+7,5%) ein Vertreter der Finanzbranche hervor. Der Finanzdienstleister hat Postfinance als neuen Kunden für strukturierte Anlageprodukte gewonnen.

hr/rw

(AWP)