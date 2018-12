Aktien Schweiz Vorbörse: Markt geht die Puste aus - Ernüchterung setzt ein

Als Grund für die schnell nachlassende Zuversicht heisst es im Handel, Investoren sorgten sich, ob die beiden Wirtschaftsmächte wirklich in der Lage sein werden, innerhalb von 90 Tagen eine Handelsübereinkunft zu treffen. Diese Frage habe auch durch die Wahl der US-Verhandlungsführer Gewicht bekommen, heisst es weiter. Denn offenbar werde der China-Kritiker Robert Lighthizer und nicht der moderatere Finanzminister Steven Mnuchin Verhandlungsführer für die USA sein.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steht gegen 8.15 Uhr 0,29 Prozent tiefer bei 9'079,84 Punkten. Dabei werden alle Blue Chips tiefer gestellt.

Zu den grössten Verlierern im vorbörslichen Handel zählen die Aktien der Swiss Life, die um 1,4 Prozent zurückfallen. Hier verweisen Händler auf eine Studie von KeplerCheuvreux, in der die Experten die Titel offenbar abgestuft haben.

Zudem stehen jene Werte vorbörslich oben auf den Verkaufslisten, die am Vortag noch deutlicher zugelegt haben. Besonders deutlich fallen Geberit (-1,2%), ABB und Adecco (beide -0,4%) zurück.

Auch für die Aktien des Halbleiterherstellers AMS (-1,0%) geht es vorbörslich um überdurchschnittlich abwärts. Einerseits ist dies in dem aktuellen Umfeld eine Gegenreaktion auf das Kursplus von 5,5 Prozent am Vortag. Darüber hinaus hat noch der Broker Liberum aktuell sein Kursziel angepasst und erklärt, dass er bis in das erste Quartal 2019 mit einer Umsatzschwäche rechne.

Im breiten Markt fallen noch die Papiere von Ceva Logistics auf, die einzig mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent ein Kursplus aufweisen.

