Aktien Schweiz Vorbörse: Mehr oder weniger stabile Eröffnung erwartet

Er gehe davon aus, dass die Zölle auf chinesische Produkte erhöht werden, sagte er in einem Interview mit dem "Wall Street Journal". Damit hat Trump vor dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jingping die Tonart gegenüber China wieder verschärft. Trump trifft Xi am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. Im weiteren Handelsverlauf dürfte ausserdem die Geldpolitik in den USA eine Rolle spielen. Auf dem Programm steht eine Rede des stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank Fed Richard Clarida. Die Märkte erhoffen sich von dieser Rede Hinweise auf das Tempo künftiger Zinserhöhungen.

Der Leitindex SMI steht vorbörslich bei Julius Bär 0,12 Prozent tiefer bei 8'920,83 Punkten.

Von den 20 SMI-Titel notieren vorbörslich nur Swiss Re im Plus (+0,5%). Die Deutsche Bank hat sowohl das Kursziel als auch das Rating erhöht. Die Empfehlung lautet jetzt auf "Buy" nach zuvor "Hold".

Vorbörslich deutliche Kursausschläge nach Rating-Anpassungen verzeichnen auch die Titel von Credit Suisse (-0,7%) und Geberit (-0,8%). So hat Morgan Stanley die Empfehlung für Credit Suisse von "Overweight" auf "Equal-weight" gesenkt, wie es im Handel heisst. Bei Geberit lautet das neue Rating der Credit Suisse "Neutral" nach zuvor "Outperform".

Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (je -0,1%) sind im vorbörslichen Handel wenig bewegt. Für Novartis ist es der Tag des Kapitalmarkts für Alcon. Bekanntlich plant der Pharmakonzern für die Sparte einen Spin-Off. Ab 2023 peilt die Gruppe für Alcon eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich an.

Ausserdem erhielt Novartis eine EU-Zulassung für Biosimilar Ziextenzo bei Neutropenie, und auch Roche vermeldete auf regulatorischer Seite einen Erfolg. In den USA wurde das Medikament Actemra in einer weiteren Darreichungsform genehmigt.

Ansonsten fallen auch die Kursauschläge der kleineren Titel minimal aus. Einzig AMS und Aryzta (je -0,4%) verzeichnen leicht höhere Abschläge, nachdem beide Aktien am Tag zuvor überdurchschnittlich zugelegt haben.

