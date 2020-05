Aktien Schweiz Vorbörse: Mit Rückenwind aus dem Ausland höher gesehen

Ab heute werden viele Corona-Massnahmen in zahlreichen Ländern gelockert. Dies sorge für Zuversicht bei den Marktteilnehmern, heisst es. Geschäfte, Restaurants, Museen und Bibliotheken sind ab heute in der Schweiz wieder offen. Die Kinder gehen wieder in die Schule, und der öffentliche Verkehr läuft mit Normalfahrplan. Die völlige Normalität ist allerdings noch weit entfernt.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steigt gegen 8.15 Uhr um 0,58 Prozent auf 9'721,69 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um 0,49 Prozent höher geschlossen. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,4 Prozent.

Vorbörslich werden sämtliche SMI-Titel höher indiziert. Die Gewinne erstrecken sich von +1,1 Prozent bei Lonza und 0,4 Prozent bei SGS.

Dabei sind die indizierten Kursanstiege für zyklische und Finanzwerte etwas grösser als für die meisten defensiven Titel. So stehen der Automationskonzern ABB (+0,8%) und der Personalvermittler Adecco (+0,7%) sowie die Grossbanken UBS (+0,8%) und Credit Suisse (+0,7%) in der Spitzengruppe.

Die Aktien von LafargeHolcim sind ebenfalls um 0,7 Prozent höher gestellt. Damit perlt der geplatzte Verkauf des gesamten Anteils von 85,7 Prozent an Holcim Philippines an die San Miguel Corporation am Aktienkurs ab. Dabei ging es um einen Wert von 1,84 Milliarden Dollar. Nach Ansicht von Händlern ist dies neutral zu bewerten. Die Philippinen gelten als einer der am schnellsten wachsenden Länder im Asien-Pazifik-Raum, heisst es.

Im breiten Markt stechen Aryzta mit einem Plus von 3,8 Prozent heraus. Der als aktivistisch geltende Fonds Veraison hat die Beteiligung an dem angeschlagenen Backwarenhersteller auf 7,3 Prozent erhöht.

Idorsia steigen um 3,0 Prozent. Credit Suisse hat das Rating auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft.

Bobst werden um 1,1 Prozent höher indiziert. Der Maschinenbauer hat angesichts der gegenwärtigen Unsicherheiten auf dem Weltmarkt die Finanzprognose für das Jahr 2020 kassiert. Damit stehe Bobst nicht alleine da, meinen Händler. Zudem habe Bobst ja schon vor dem Ausbruch der Krise damit angefangen sich zu reorganisieren.

pre/rw

(AWP)