Aktien Schweiz Vorbörse: Moderat festere Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt könnte sich am Donnerstag stabilisieren, nachdem es am Vortag deutlich abwärts ging. Die Chancen auf einen geordneten Brexit sind deutlich gestiegen. Die britische Regierung billigte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union. Positive Signale kommen laut einem Marktbeobachter auch aus Peking. "Mit ersten Zugeständnissen gehen die Chinesen auf Donald Trump zu", sagte er mit Blick auf den schwelenden Handelskonflikt.