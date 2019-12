Aktien Schweiz Vorbörse: Moderates Plus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Für eine leichte Aufwärtstendenz spricht laut Analysten, dass die Handelsstreit-Ängste vom Wochenbeginn in den Augen der meisten Investoren wohl doch übertrieben gewesen seien. So sollen die Gespräche der USA mit China trotz der zugespitzten politischen Krise konstruktiv weiterlaufen, hiess es in Agenturberichten.