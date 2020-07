Aktien Schweiz Vorbörse: Nach Einigung auf EU-Gipfel fester erwartet

Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise dürfte am Dienstag der Schweizer Börse Auftrieb verleihen. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den 27 Mitgliedsstaaten angenommen. Jetzt müssen noch das Europäische Parlament und auch die nationalen Parlamente zustimmen. Das Paket ist also noch nicht in trockenen Tüchern. An den Finanzmärkten dürften die Ergebnisse derweil positiv aufgenommen werden. "Die EU erweist in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase Handlungsfähigkeit", sagt VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.