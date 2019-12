Aktien Schweiz Vorbörse: Nach leichteren Vorgaben tiefere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer starten. Leicht negative Vorgaben aus Fernost könnten nach Einschätzung von Händlern auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. "Wir sind praktisch auf Jahreshoch und der Markt hat sich 2019 prächtig entwickelt. Da wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn der eine oder andere Gewinne einstreichen würde", sagt ein Händler. Zudem dürfte wie bereits an den Vortagen der grosse Eurex-Verfall vom morgigen Freitag erneut eine Rolle am Markt spielen.