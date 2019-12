Aktien Schweiz Vorbörse: Nach starken China-Daten fester gesehen

Die Schweizer Börse wird aufgrund der vorbörslichen Indikationen am Montag fester erwartet. Unerwartet starke Daten der chinesischen Industrie und die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Trotz des Handelskonflikts stieg der gewerbliche Einkaufsmanagerindex im November von 49,3 Punkten im Vormonat auf 50,2 Zähler, wie das nationale Statistikbüro in Peking mitteilte. Volkswirte hatten nur mit 49,5 Punkten gerechnet. Die Börsen in Fernost legen dank der China-Zahlen denn auch mehrheitlich zu.