Aktien Schweiz Vorbörse: Nach Verschnaufpause wieder etwas fester

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen eine höhere Eröffnung ab. Damit wäre der leichte Abwärtstrend der vergangenen zwei Tage wieder gebrochen. Im Fokus steht am Berichtstag einmal mehr die Saga um den geplanten Austritt Grossbritanniens aus der EU. Diese gewährt den Briten den gewünschten Aufschub, allerdings lediglich um einige Wochen. An der Ausgangslage aus Sicht der Börsianer ändert sich damit nicht viel: Die Unsicherheit bleibt vorläufig gross. Die Bank of England hatte am Vortag einmal mehr davor gewarnt, dass die Ungewissheit negativ auf die Wirtschaft durchschlagen könnte.