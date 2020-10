Aktien Schweiz Vorbörse: Negative Vorgaben lassen tiefere Kurse erwarten

Impulse können die Anleger von der an Fahrt gewinnenden Bilanzsaison in der Schweiz erwarten. Mit dem Pharmakonzern Roche gibt ein erstes Marktschwergewicht Einblick in seine Bücher. Nach Börsenschluss steht zudem der Quartalsbericht der Softwareschmiede Temenos auf dem Programm. Am Nachmittag kommen dann aus den USA eine Reihe von Konjunkturdaten, die über den Gang der grössten Wirtschaft der Welt Aufschluss geben. Darunter sind unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 8.15 Uhr 0,75 Prozent auf 10'215,26 Punkte. Alle 20 SMI-Werte werden niedriger indiziert. Die Abschläge erstrecken sich von -0,25 Prozent bei Lonza bis -1,9 Prozent bei Roche.

Der Pharmakonzern Roche (-1,9%) hat in den ersten neun Monaten in der Pharmasparte unter der Corona-Krise gelitten. Allerdings zeichnete sich im dritten Quartal eine Erholung ab. Gut lief es dagegen in der Diagnostiksparte, die von der grossen Nachfrage nach Corona-Tests profitierte. Insgesamt sieht sich Roche auf gutem Weg, im laufenden Jahr die Ziele zu erreichen.

Besser aufgenommen wird das Strategieupdate von Lonza. Der Pharmazulieferer teilt sich neu in vier Divisionen ein. Gleichzeitig hat Lonza neue Mittelfristziele formuliert: Bis 2023 wird ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich sowie eine Kern-EBITDA-Marge von rund 33 bis 35 Prozent und eine zweistellige Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROIC) angestrebt.

Bei den Aktien von Sika (-1,5%) macht sich die Senkung des Ratings auf "Reduce" von "Add" bei Baader Helvea im Kurs negativ bemerkbar.

Am breiteren Markt belaufen sich die gestellten Kursabschläge bei den meisten Titeln auf rund ein halbes Prozent. Eine Ausnahmen sind Autoneum, die vorbörslich unverändert tendieren bei 135 Franken. Credit Suisse hat das Kursziel hier auf 154 von 130 Franken erhöht und die Einstufung "Outperform" bestätigt.

