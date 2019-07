Aktien Schweiz Vorbörse: Noch keine Zeichen der Schwäche

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen etwas höher eröffnen. Nach fünf Tagen mit steigenden Notierungen könnte dem Markt allerdings der Schnauf etwas ausgehen. Ob die anhaltende Hausse den SMI bereits am Berichtstag über die Marke von 10'100 Punkten hinausführt, bleibt daher abzuwarten. In Marktkreisen wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet, denn einerseits fehlen Impulse von Unternehmen praktisch gänzlich und andererseits bleiben die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.