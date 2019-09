Aktien Schweiz Vorbörse: Plus erwartet - EZB und Handelsstreit geben Ton an

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach dem volatilen Vortag am Freitag eine freundliche Eröffnung ab. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. Speziell in Asien haben sich die Kurse angesichts der sich abzeichnenden Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt merklich erholt.