Aktien Schweiz Vorbörse: Politische Spannungen belasten Kurse

Die Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn schwächer erwartet. Die Angst vor einer Eskalation der politischen Spannungen zwischen den USA und Iran, die nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad massiv zugenommen haben, hat an den Börsen in Fernost für nachgebende Kurse gesorgt. Dies lasse die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen, heisst es am Markt. Dass sich die Schweizer Börse wegen ihrer defensiven Schwergewichte ein wenig vom Trend im Ausland abkoppeln könne, glauben Händler nicht. "Vielleicht schlagen wir uns etwas besser. Aber ganz entziehen werden wir uns den negativen Vorgaben kaum." Bisher profitierten vor allem der Goldpreis und der Frankenkurs von der höheren Verunsicherung am Markt.