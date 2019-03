Aktien Schweiz Vorbörse: Positive Vorgaben aus Fernost stützen

Die Anleger dürften sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung und äussert sich über die Geldpolitik. "Sollte die Fed eher zurückhaltende Signale zur Geldpolitik von sich geben, könnte dies die Kurse beflügeln", sagt ein Börsianer. Weiter im Blick der Marktteilnehmer steht der Brexit. Die britische Regierung will sich am Montag zu einer weiteren Abstimmung äussern. Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, ihren Deal bis spätestens Mittwoch erneut den Abgeordneten vorzulegen. Britische Medien tippten auf Dienstag als wahrscheinlichsten Termin für die Abstimmung.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnet Leitindex SMI steht um 08.15 Uhr 0,19 Prozent höher bei 9'500,77 Punkten. Am Freitag hatte der SMI praktisch unverändert geschlossen. Sämtliche 20 SMI-Werte werden etwas höher indiziert.

Den stärksten Anstieg bei den Blue Chips verbuchen die Genussscheine von Roche (+0,58%). Der Pharmakonzern hat Studiendaten zu Tecentriq in der Anwendung gegen Blasenkrebs veröffentlicht. Händler erklären das Kursplus aber auch mit einer technischen Reaktion. Der "Bon" sei am Freitag relativ schwach gewesen.

Für Gesprächsstoff sorgen ausserdem die Pläne der deutschen Grossbanken: Lange wurde darüber spekuliert, nun bestätigten Commerzbank und Deutsche Bank am Wochenende offiziell Fusionsgespräche - ergebnisoffen, wie beide Institute betonen. "Das heizt möglicherweise die Spekulationen um die Konsolidierung der Branche in Europa grundsätzlich an. Aber dass bei uns ähnliche Spekulationen aufkommen, ist doch eher unwahrscheinlich", sagt ein Händler. Vorbörslich werden die Aktien von Credit Suisse (+0,1%) und UBS (+0,1%) denn auch nur leicht höher gestellt.

Am breiten Markt stechen VAT (-1,4%) negativ ins Auge. Händler erwähnen eine Herabstufung der Empfehlung auf "Hold" von "Buy" durch Kepler Cheuvreux. Die anderen bei Julius Bär gestellten Aktien notieren vorbörslich um 0,1 Prozent höher.

pre/rw

(AWP)