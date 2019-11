Aktien Schweiz Vorbörse: Positiver November-Anfang erwartet

Später richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie publiziert. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die grösste Volkswirtschaft der Welt. Auch in der Schweiz stehen zum Wochenschluss Makrodaten im Fokus.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr 0,25 Prozent höher bei 10'245,19 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch 0,34 Prozent tiefer geschlossen. An Halloween hatte noch das Gespenst "Handelsstreit" die Anleger verschreckt.

Im vorbörslichen Handel werden die meisten Papiere im Bereich von 0,2 bis 0,4 Prozent höher gestellt. Allen voran konjunktursensitive Papiere wie ABB und Adecco und Finanztitel wie UBS liegen am oberen Ende dieser Spannbreite.

Analystenvoten haben an einem an Nachrichten eher armen Handelstag Gewicht. So büssen Kühne + Nagel 1,2 Prozent ein, nachdem die UBS sein Votum für den Logistiker auf "Neutral" von "Buy" gesenkt hat.

Novartis büssen 0,1 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat in einer Studie mit seinem Mittel Cosentyx bei einer bestimmten Form von Arthritis keine statistisch signifikante Überlegenheit gegenüber dem Referenzprodukt Humira nachweisen können. Die primäre Endpunkt der Studie wurde laut Novartis knapp verfehlt, Cosentyx habe aber numerisch besser abgeschnitten.

Die anderen beiden SMI-Schwergewichte Roche (+0,4%) und Nestlé (-0,1%) tendieren uneinheitlich.

Im Fokus der Anleger könnten im breiten Markt Landis+Gyr (+1,0%) nach einer Aufstufung durch Research Partners stehen. Und in der Saga um den Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach (kein Kurs) wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Machtkampf zwischen den Grossaktionären beim Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach (S+B) macht Martin Haefner Konzessionen.

