Aktien Schweiz Vorbörse: Rekordfahrt dauert an

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen eine leicht festere Eröffnung ab. Der SMI setzt damit seinen Rekordlauf fort, nachdem er am Vortag zum ersten Mal über 10'000 Punkten geschlossen hatte. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, in Asien hingegen steht am Berichtstag eine Mehrheit der Aktien im roten Bereich. Die am Vortag von den USA gegenüber der EU angedrohten Sonderzölle im Zusammenhang mit Flugzeugsubventionen trüben die Stimmung der Investoren höchstens minim ein. Die Freude über die Annäherung zwischen den USA und China scheint derzeit zu überwiegen.