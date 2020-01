Aktien Schweiz Vorbörse: Risikoaversion steigt - Warten auf EZB-Sitzung

Die Anleger an der Schweizer Börse dürften am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen erst einmal auf Nummer Sicher gehen. Schon am Vortag hatten die Investoren nach den jüngsten Höchstständen im Tagesverlauf einen Gang zurückgeschaltet. Vor allem in Asien ist die Risikoaversion gestiegen - Hintergrund war die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in China.