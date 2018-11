Aktien Schweiz Vorbörse: Ruhiger Handel nach Thanksgiving erwartet

An der Schweizer Börse wird einen Tag nach Thanksgiving in den USA ein ruhiger Handel erwartet. Die Impulse von der Wall Street fehlen und auch in Japan sind die Märkte wegen eines Feiertages geschlossen. Zudem findet in den USA zum Wochenausklang nur ein verkürzter Handel statt. Viele Marktteilnehmer gönnen sich ein langes Wochenende und die Konsumenten nutzen den "Black Friday" mit hohen Rabatten zu ersten Weihnachtseinkäufen. Derweil kam es in China besonders im Technologiesektor zu deutlichen Verlusten. Anleger täten sich derzeit einfach schwer, die Sorgen um eine Abschwächung des globalen Handels abzuschütteln, heisst es aus dem Handel.